الجمارك: فلسفة التعريفة هو التزام مصر كل 5 سنوات بتحديدها

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لمصلحة الجمارك، إن الاتحاد الأوروبي هو شريك في الاتفاقية الدولية التي تخص تحديد التعريفة الجمركية والتي تضم 28 دولة قبل خروج إنجلترا من الاتفاقية، «فلسفة التعريفة هو التزام مصر كل 5 سنوات بتحديد التعريفة الجمركية الخاصة بها بالآليات والتحديثات الجديدة».

عبدالعزيز: التعريفة الجمركية وأثناء إجراء التعديلات يتم الاهتمام بمتطلبات الصناعة

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن التعريفة الجمركية وأثناء إجراء التعديلات يتم الاهتمام بمتطلبات الصناعة الوطنية وماذا تحتاجه من أجل توفيره، «بنلاقي حاجتين مهمين، منها إجراء حماية متوازنة لا تقوم به سوى التعريفة الجمركية».

عبدالعزيز: ألياف القطن بتجيلنا من الخارج وحطينا ليها تعريفة جمركية 5%

واستطرد: «ألياف القطن بتجيلنا من الخارج وحطينا ليها تعريفة جمركية 5%، ولما الغزل بيتم نسجه ويتحول للنسيج تصل التعريفة الجمركية لها 10%، ولما النسيج يتحول لملابس جاهزة فبيكون عليها 40%، وده اسمه توازن تعريفي جمركي جيد يستطيع تحقيق صناعة الغزل والنسيج في مصر أن تعمل بتوازن تعريفي جيد».

وأوضح أنه تم تخفيض ما يقارب الـ150 مدخلا ومواد خام ومسلتزمات إنتاج ضمن التعريفة الجمركية، كما وتم رفع 12 سلعة لحماية الصناعة المحلية لتلك المنتجات، «بكدة الصناعات هتكبر وتنمو، والتجربة الحقيقية أثبتت لنا أننا لم نحط حماية بفئة كبيرة بيحصل نوع من الممارسات الخطأ من المنتجين وبيقوموا بممارسات احتكارية».

وتابع: «الأزمة الحقيقية الخاصة بالسيارات فبالنسبة للحكومة ففئات التعريفة الجمركية وقطع الغيار ومسلتزمات الإنتاج متوازنة، ومعظم السيارات القادمة من الخارج تأتي معفاة تماما من الجمارك، وفي التعريفة الجمركية فتم فصل كامل لاستراتيجية صناعة السيارات بشكل محلي من أجل توطين صناعة السيارات في مصر وتعميق المنتج المحلي».