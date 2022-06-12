هيئة الدواء توجه رسالة للمواطنين بشأن قطرات العيون.. «راجعوا تاريخ الصلاحية»

أصدرت هيئة الدواء المصرية، منشورًا بصلاحية قطرات العيون بعد انتشار عدد منها مغشوش، مؤكدة أنّ مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها تختلف من نوع إلى آخر.

وأوضحت هيئة الدواء، أنّ هناك قطرات للعيون تكون تاريخ صلاحيتها 28 يومًا من تاريخ الفتح أو حسب توصيات الشركة المصنعة، مشددة على المواطنين بضرورة الرجوع إلى النشرة الداخلية المكتوبة للدواء واتباع كافة الإرشادات والتوجيهات التي تم إصدارها.

اتباع الإرشادات العامة داخل النشرة الداخلية

وأشارت هيئة الدواء، إلى ضرورة العودة إلى الطبيب المشرف على الحالة أو الصيدلي في حالة عدم معرفة اتباع الإرشادات العامة داخل النشرة الداخلية، لافتة إلى اختلاف مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها فيما يتعلق بالقطرات أحادية الجرعة وهى التى تستخدم مرة واحدة فقط، ويتم التخلص مما تبقي من وحدة الجرعة الأحادية.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

وفي سياق متصل، أكدت هيئة الدواء أنه من الصعب معرفة ما إذا كنت مصابًا بعدوى فيروسية أو بكتيرية في البداية، ولكن إذا استمرت أعراض التهاب الجيوب الأنفية لأكثر من 10 أيام، أو إذا كان لديك أعراض تتحسن في البداية، ثم ساءت مرة أخرى في غضون الـ 7 أيام الأولى؛ فقد تكون مصابًا بالتهاب الجيوب الأنفية البكتيري.

جاء ذلك بعد استقبال هيئة الدواء عدد من الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بتوضيح الفرق بين التهاب الجيوب الأنفية الفيروسي والبكتيري، ونصحت هيئة الدواء المواطنين بضرورة استشارة الطبيب في حال الشعور بارتفاع درجة الحرارة وصعوبة الرؤية وانتفاخ أو إحمرار حول العينين.