بدء جلسة استئناف أحمد بسام زكي على حكم حبسه 3 سنوات

بدأت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، قبل قليل، نظر جلسة الاستئناف المقدم من أحمد بسام زكي، المعروف إعلاميًا بـ«متحرش الجامعة»، وذلك على الحكم الصادر بحقه بالسجن 3 سنوات؛ لإدانته بالتحرش الجنسي بفتاتين، وكان ذلك خلال العامين 2016 و2020، عن طريق إزعاجهما بالاتصالات وإرسال صور خادشة لهما، والحكم الصادر ضد المتهم يعتبر حكم من الدرجة الأولى.

وفي ديسمبر من العام الماضي، عاقبت المحكمة الاقتصادية، أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.