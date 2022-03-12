تأجيل اسئناف أحمد بسام زكي على حكم حبسه 3 سنوات لـ14 مايو

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، تأجيل الاستئناف المقدم من أحمد بسام زكي، المعروف إعلاميا بـ«متحرش الجامعة»، على الحكم الصادر بحقه بالسجن 3 سنوات، ويعتبر هذا حكم درجة أولى، لإدانته بالتحرش الجنسي بفتاتين، وكان ذلك خلال العامين 2016 و2020، عن طريق إزعاجهما بالاتصالات وإرسال صور خادشة لهما، لجلسة 14 مايو لورود التقرير.

إيحاءات وتلميحات جنسية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 2022 لسنة 2020، أنَّ المتهم أحمد بسام زكي، تحرش جنسيًا بالمجني عليها «ف.س»، بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية، بأنَّ أرسل إليها عبر تطبيق «واتس آب» صورا جنسية، وتعمد مضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، كما تحرش جنسيًا بالمجني عليها «ن. ع»، خلال مكالمة هاتفية بينهما، إذ أتى خلالها بإيحاءات وتلميحات ذات طبيعة جنسية، فضلًا عن تعمده مضايقتها بتكرار الاتصال ومراسلتها دون رضاها أو وجود مقتضى لذلك.

سجله الجنائي حافل بقضايا

التحرش وقضية التحرش المتهم فيها أحمد بسام زكي ليست الأولى في السجل الجنائي الخاص به والحافل بقضايا مشابهة، فقد تم معاقبته خلال شهر أبريل الماضي، بالسجن لمدة 8 سنوات، في قضية تتعلق بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغنّ الـ 18 من عمرهنّ، وهي القضية التي حملت رقم 7864 لسنة 2020، ونظرتها محكمة جنايات القاهرة، وأصدرَت بحقه حكما بالسجن.

وأحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق المتهم «أحمد بسام زكي»، المعروف إعلاميا بـ«متحرش الجامعة»، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات لم يبلغن 18 سنة ميلادية، وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهنّ، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.