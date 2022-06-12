مجلس الدولة يعلن حلف اليمين للقاضيات المنتدبات غدًا

هنأت إدارة مجلس الدولة، القاضيات المعينات في وظيفتي مستشار مساعد من الفئة «ب»، ونائب بمجلس الدولة، بالقرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2022، متمنية لهن حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.

غدا حلف اليمين

وأوضح المجلس، في بيان، اليوم الأحد، أنه وحتى يتم استكمال إجراءات تعيينهن، يتعين مراعاة ما يلي:

1_ تحـدد يوم الاثنين الموافق 13 يونيو موعدًا لحلف اليمين واستلام العمل.

2_ الحضور بالزي الرسمي بلون داكن.

3_ 5 صورة شخصية حديثة «زي رسمي بلون داكن، خلفية بيضاء سادة».

4_ 3 صورة بطاقة الرقم القومي «وجهان - بحجمها الطبيعي».

يتم استكمال المستندات التالية قبل حلف اليمين:

1_ إقرار الذمة المالية «من البريد».

2_ ما يفيد تقديم الاستقالة من الهيئة القضائية التي تعمل بها اعتباراً مـن تاريخ حلف اليمين وتسلم العمل بالمجلس.