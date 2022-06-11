مجلس الدولة يحفظ نزاعًا بين «الثقافة» والوحدة المحلية بـ«قلين» لعدم تقديم مستندات

شهدت محكمة مجلس الدولة، النزاع القائم بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والوحدة المحلية لمدينة قلين التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بخصوص رفض الأخيرة استخراج ترخيص أعمال تجديد وإحلال لمقر بيت ثقافة قلين دون وجه حق.

لجنة الفتوى تطالب بمذكرة شارحة للنزاع

وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إنه طبقا للثابت من الأوراق أن إدارة الفتوى المُختصة طلبت من الجهة الإدارية عارضة النزاع بموجب كتابها رقم 879 المؤرخ 22/11/2021م، ثم بالاستعجال رقم 934 المؤرخ 14/12/2021م، موافاتها بالمستندات والبيانات الآتية:

1- مذكرة شارحة لطبيعة النزاع القائم مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، موضحًا بها سبب التضرر من قرار محافظ كفر الشيخ رقم 17036 لسنة 2018 بشأن تخصيص الأرض المقام عليها مبنى قصر ثقافة قلين.

2- طبيعة علاقة نادي الزمالك بالنزاع القائم بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، واللازمة لبحث الموضوع، وأنه في حال عدم موافاة الإدارة بتلك المستندات يُعد ذلك عدولا عن عرض النزاع، إلا أن الجهة عارضة النزاع نكلت عن موافاتها بالمستندات المذكورة.

عرض النزاع على لجنة الفتوى

وأكدت أنه في ضوء خلو الأوراق مما يفيد موافاة إدارةَ الفتوى المختصة بالمستندات المشار إليها؛ الأمر الذي ينبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، ما يتعين معه حفظه، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ طلب عرض النزاع.