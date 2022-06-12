«العربي»: مصر قادرة على قيادة إفريقيا طبيا بعد نجاحها في جائحة كورونا

أكد الدكتور ممدوح العربي، الرئيس التنفيذي لأحد المستشفيات، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة جدًا للاهتمام بالمنظومة الصحية وتطوير واضح في المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظات، باستخدام أحدث الأجهزة الطبية من أجل تقديم خدمة صحية وطبية أفضل لجميع المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة تعاملت مع ملف فيروس كورونا بحكمة واقتدار رغم تضرر بعض الدول بقارة أفريقيا بسبب عدم عدالة توزيع اللقاحات على خلاف ما حدث في مصر، حيث تم إعطاء أكثر من جرعة وإطلاق الحملات داخل المدن والقرى لجميع المواطنين بكافة فئاتهم.

مبادرات المعرض الطبي الأول

وأوضح «العربي» مشاركة مستشفى العربي الحاصلة على شهادة «JCI العالمية في الجودة» مع 350 شركة عارضة في المؤتمر والمعرض الطبي الأول «صحة أفريقيا - Africa Health ExCon»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بحزمة المبادرات الهامة التي تم طرحها خلال المؤتمر والمعرض الطبي الأول، مثل مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مصابي الضمور العقلي والمبادرة المصرية للقضاء على سرطان عنق الرحم.

الاهتمام بمجال السياحة العلاجية

ولفت «العربي» إلى ضرورة اهتمام المستشفيات بمجال السياحة العلاجية مع توحيد الجهود الإقليمية والدولية لتقديم خدمة طبية متميزة إلى الشعوب، مؤكدا أن المؤتمر وضع مصر نحو التحول إلى منصة رئيسية لنقل أحدث وسائل التكنولوجيا في المجالات الطبية إلى القارة السمراء، ويعزز دور مصر الريادي على مستوى أفريقيا، كما أنه كان بمثابة نافذة قوية لعرض جهود مصر في مجال صناعة الأدوية والصحة لتعزيز فرص جذب الاستثمارات في المجال الطبي داخل مصر وأفريقيا وجعل مصر تقود قارة أفريقيا في العديد من المجالات بسبب دورها الريادي الفعال.

من جانبه، أكد الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن المؤتمر الأفريقي الطبي الأول شهد استعراض التطورات التي حدثت في القطاع الطبي المصري خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء نظام التأمين الصحي الشامل والقضاء على فيروس سي وتحديثات البنية التحتية لمختلف المستشفيات الحكومية والخاصة، جعلتها تصمد في مواجهة جائحة كورونا واتباع للأسس العلمية لمواجهته المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية سواء بتوفير بروتوكولات العلاج أو الاستعانة بأحدث أجهزة التحليل للكشف الفوري عن الفيروس.