مستشفى العربي الخيري يتعاون مع »كولومبيا كلينك» للطب الفيزيائي

أعلنت مستشفى العربي الخيري بالمنوفية توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الأمريكية، للطب الفيزيائي كولومبيا كلينك، بهدف العلاج عن طريق إدارة الألم The Pain Clinic of Michigan وتوفير الطب الفيزيائي من خلال تشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من الألام واستعادة اسلوب الحياة الطبيعي دون تدخل جراحي.

وتعد المستشفى أول وحدة من نوعها في الدلتا تنفذ هذه البروتوكول، تماشيا مع مبادرة حياة كريمة و 100 مليون صحة بالقرية المصرية، ومن المقرر أن تقدم خدماتها لبعض الفئات من المرضى الغير قادرين.

وتركز طريقة العلاج على الوقاية من الاضطرابات وتشخيصها وعلاجها لا سيما اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي والقلب والأوعية الدموية والجهاز الرئوي

وأكد الدكتور عز العرب محمد مدير عام مستشفى العربي العالمية الخيرية بالمنوفية عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع مجموعة كولومبيا كلينيك الطبية، موضحا أن الاتفاقية تسهم في استخدام أنظمة حديثة لعلاج المرضى في العديد من التخصصات الطبية، مثل التهاب المفاصل، وإصابات العمود الفقري، وكذلك الطب الرياضي، وإصابات الحوادث ، وتقديم برامج شاملة للعلاج بالحد الأدنى من التدخل الجراحي، مشيرا إلى حصول مستشفى العربي على شهادة الاعتماد الدولية JCI.

وقال الدكتور أسامة جبر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كولومبيا كلينك الطبية الامريكية إن المجموعة تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية في 2005 بولاية كارولينا الجنوبية ثم توسعت إلى ولايات أوهايو، وميشيغان، وفلوريدا، ونيويورك سيتي، وإقليميا تتواجد بقوة في مصر، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بهدف توفير أعلى مستوى من الخدمات الطبية من خلال توقيع بروتوكولات طبية تأسست على مفاهيم علمية تخصصية، وتتميز منظومتها العلاجية بتكامل العلاجات بين التخصصات المختلفة عن طريق توفير كوادر طبية على أعلى المستويات محليا ودوليا ونظام تدريبي متكامل للفريق الطبي والمعالجين تواكب المؤسسة التطوير، ومتابعة احدث الطرق العلاجية في إصابات الملاعب والحوادث، وكذلك خشونة المفاصل وإصابات العمود الفقري وزراعة الغضروف والمفاصل.