ختام التدريب الجوي المصري السعودي «فيصل – 12» (صور)

اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك «فيصل – 12» بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي، واستمرت فعالياته لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، في ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين.

وتضمنت المرحلة الختامية شرحًا مفصلًا عن مراحل الإعداد والتخطيط للأنشطة والمهام التدريبية المخططة، كما نفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين عددًا من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية.

وأظهرت المرحلة الختامية المستوى المتميز والاحترافية العالية، الذي وصلت إليه العناصر المشاركة بالتدريب ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين بما يمكنها من تنفيذ عمليات القتال الجوى المشترك بكفاءة واقتدار.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.