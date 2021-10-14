القوات الجوية الأمريكية تكشف محاولة خطف طائرة أثناء الانسحاب من كابل

كشف بريان ديسوتيلس، أحد قادة الوحدات بالقوات الجوية الأمريكية، أنّ الجيش منع اختطاف إحدى الطائرات في مطار كابل خلال عملية الإجلاء في أغسطس الماضي، في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وذلك بعد مرور 20 عاماً من التواجد العسكري الأمريكي في البلاد.

5 مجهولين حاولوا اختطاف طائرة أمريكية من كابل

وكان بيان قد صدر عن القوات الجوية قد سرد تفاصيل أكثر دقة عن الحادث، إذ أفاد البيان أنه خلال رحلات الإجلاء تلقى الجيش الأمريكي معلومات تفيد بأن 5 أشخاص مجهولين على متن إحدى الرحلات التجارية يعتزمون اختطاف الطائرة.

وأضاف البيان بعد ذلك أن الجيش نقل المشتبه بهم إلى جزء آخر من المطار، في حين لم يتطرق البيان إلى هوية الأشخاص المزعومين.

عمليات إجلاء للغرب وبعض الأفغان

ويذكر أنّ مطار كابل قد شهد خلال الأسبوعين التاليين عمليات إجلاء جماعي واسعة للمواطنين الغربيين والأفغان الذين تعاونوا معهم، حيث غادرت قوات الجيش الأمريكي العاصمة الأفغانية وانسحبت من البلاد في ليلة 31 أغسطس، من جهتها دخلت حركة طالبان كابل وسيطرت عليها في 15 أغسطس، وأعلنت في اليوم التالي أن الحرب قد انتهت.

الأفغان حاولوا الهرب من بلادهم بعد سيطرة طالبان على الحكم

وكان مطار كابل قد شهد عمليات من الهرج والتدافع والعشوائية والفوضى بين المواطنين الأفغان الذين هرعوا إلى المطار سعيًا للهرب من البلاد وحاولوا التشبث بطائرات أمريكية مغادرة البلاد، وذلك عقب إعلان حركة طالبان نجاحها في السيطرة على أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي.

وكانت حادثة أليمة قد وقعت في مطار كابل وأدمت قلوب العالم بعدما تشبث نجم كرة القدم الأفغاني زكي أنواري بطائرة حملت أحلامه إلى خارج أفغانستان، لكنها كانت الدقائق الأخيرة في حياته، حيث سقط منها بعد الإقلاع ليلقى مصرعه على الفور.