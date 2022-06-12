وزير المالية: 10 شركات ضمن الطروحات الحكومية جاهزة حاليا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن خطة التنمية التي تنفذها الدولة المصرية، دائما يكون بها مكونا محليا وآخر أجنبي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي، لتحديد توقيت اللجوء للأسواق الدولية، بحسب ظروف السوق.

وأضاف «معيط» خلال مقابلة له مع فضائية «العربية» السعودية، أن الأسواق حاليا أحوالها ليس على ما يرام من حيث السيولة والتكلفة، وحالة من عدم التيقن الشديد من المستثمرين، «بالتأكيد لو جه وقت واتفقنا مع صندوق النقد الدولي، فهيكون ده عامل مساعد، لكن الأسواق بتكون حاكمة، وظروفها الحالي ليس على ما يرام».

معيط: أصدرنا عددا من الطروحات الحكومية بالأسواق الدولية

وحول تحديث برنامج الطروحات الحكومية المرتقبة، أكد أن هناك تعاونا بين جميع الجهات، لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يخص الملف، إذ أن هناك تنسيق جار من اللجنة المشرفة على الطروحات مع الصندوق السيادي المصري.

واستطرد: «كلنا بنتعاون مع بعض في تحقيق مستهدفات الدولة عبر لجنة الطروحات والصندوق السيادي الأصلي والفرعي، وعارفين أننا عندنا بعض الشركات جاهزة للنزول في طروحات قريبة بواقع 10 شركات، أحنا جاهزين وربنا يسهل».

10 شركات جاهزة للطرح حاليا

وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة المصرية مستعدة لطرح 10 شركات جاهزة حاليا، كما تحركت الحكومة المصرية في بعض الأشياء، خلال الأيام الماضية عبر الصفقات السابقة التي تم طرحها، «جاهزين بحاجات تانية، بداية الطرح مش أحنا اللي بنحكمه».

وأكد أن الإجراءات والظروف الاقتصادية هي من تحكم مواعيد الطروحات الحكومية، إذ أن هذا الأمر في النهاية يجب أن تؤكد كل الأطراف بأن الوقت الحالي هو المناسب لطرح تلك الشركات، «لازم بناخد ده في اعتبارنا».