استشاري مناعة يوضح العلاقة بين مرض السمنة ونقص «فيتامين د»

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة، هناك علاقة سببية بين ارتفاع مستويات السمنة، ونقص «فيتامين د» في الجسم، لافتًا إلى أن هناك دراسات حديثة أشارت إلى أن فيتامين «د» يلعب دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي للجسم.

فيتامين «د» وتقوية الجهاز المناعي

وشدد استشاري المناعة، في تصريحات لـ«الوطن»، على مرضى السمنة، بضرورة متابعة مستويات فيتامين «د»، نظرا لأهميته في الدور الحيوي الذي يلعبه لتقوية الجهاز المناعي، وتقوية صحة العظام والوقاية من السرطان، وارتفاع ضغط الدم والإصابة بمرض السكري.

وعن العلاقة بين نقص فيتامين «د» ومرضى السمنة، قال إن فيتامين «د»، يجري تخزينه في الأنسجة الدهنية، وهو السبب الأكثر ترجيحا، ناصحا بضرورة الاهتمام بفيتامين «د»، خاصة لمن يعانون من نقص فيه، وممكن الحصول عليه جرعات من فيتامين «د 2»، أو فيتامين «د 3»، مثل «أوسوفورتين»، لمن يعانون نقصًا فيه.

وأضاف استشاري المناعة أن جائحة فيروس كورونا أثبتت أن الاهتمام بالجهاز المناعي ليس رفاهية، وتقوية الجهاز المناعي كانت الحائط السد أمام الموجات التي مرت خلال جائحة فيروس كورونا، والمتحورات التي ظهرت، وهناك توقعات بظهور متحورات أخرى للفيروس، ليست بالقوة التي وجدناها خلال المراحل الأولى للجائحة.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، أكد استشاري المناعة، أن هناك انخفاضًا في أعداد إصابات الفيروس، وكذلك معدلات الوفيات، وارتفاع في معدلات الشفاء داخل كل مستشفيات العزل، الذي تم تخصيصه الآن في مصر.

ودعا المواطنين، بأهمية الحصول على لقاح كورونا لتقوية الجهاز المناعي، والاستمرار في تقوية الجهاز المناعي بالخضراوات والفاكهة، والحصول علي الفيتامينات.