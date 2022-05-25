هاني الناظر: الوقت المثالي للحصول على فيتامين «د» من أشعة الشمس صيفا

استعرض الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، طرق الحصول على فيتامين «د»، اللازم لصحة العظام من أشعة الشمس خلال موسم الصيف الجاري، كما تحدث عن الأوقات التي يجب على الموطن فيها تجنب أشعة الشمس نهائيا.

وأضاف «الناظر»، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يا أهلا بشمس الصيف وأشعتها الفوق بنفسجية بعد غياب طوال شتاء صعب وطويل، ولكن السؤال متي نستمتع بالشمس ونحصل علي ڤيتامين د لأهميته لعظام سليمة وقوية وأيضا لتقوية المناعة؟ ومتي نتجنبها؟

وفي رده على السؤالين أكد أنه يمكن الاستمتاع بأشعة الشمس مرتين يوميا، الأولي صباحًا بعد الشروق وحتى التاسعة صباحا، والثانية عصرًا بعد الساعة الثالثة حتى الغروب.

متي نتجنب التعرض للشمس؟

وكتب «الناظر»: «يجب علينا تجنب أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة الساعة 12 وساعتين قبلها وساعتين بعدها حتى لا تحترق بشرتنا.. استمتعوا بشمس الصيف وحافظوا على صحتكم وعظامكم وارفعوا المناعة بـ فيتامين د في مواجهة الأمراض المعدية».

ونصح بمراعاة ارتداء ملابس قطنية بيضاء أو فاتحة اللون مع ضرورة حماية الرأس أثناء السير في الشمس بكاب أو شمسية في الأيام الحارة.

وتابع: «يمكن للسيدات والبنات استخدام كريمات واقية من الشمس على أن تجدد كل ساعتين وعلينا الاستحمام مرتين يوميًا بماء بارد وليس دافئ.. وفي حالة الشعور بجفاف الجلد يمكن ترطيبه ليلا بالكريمات المرطبة أما من يعانون من حمو النيل خاصة الأطفال فيمكنهم دهان الجسم صباحًا ومساء بغسول الكلامينا، الوقاية خير من العلاج».

أطعمة مناسبة للأجواء الحارة

وتابع: «لا تنسوا الإكثار من شرب المياه وتناول السلطة الخضراء وكذلك البطيخ والكنتالوب بدلًا من الحلويات المُسكرة وكذلك الحرص على تناول الخيار»