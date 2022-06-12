عاجل.. الطب الوقائي بالشرقية يفحص أغذية مصابي التسمم في ديرب نجم

توجهت لجنة من الطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، لعدد من منازل المصابين بحالات الاشتباه بالتسمم، والذي استقبلهم مستشفى ديرب نجم عصر اليوم الأحد، إثر تناولهم وجبة سمك فاسدة، لأخذ عينة من الأطعمة والأغذية الموجودة في منازلهم وخاصة السمك، لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها من عدمه.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

وأمرت مديرية الشؤون الصحية، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومحلات بيع الأغذية ومصانع الأغذية.

وكانت مستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، استقبلت اليوم الأحد، 67 مصابا باشتباه تسمم بعد تناولهم وجبة سمك قاموا بشرائها من أحد الباعة الجائلين.