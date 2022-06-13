مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات.. 6 مزارع مُنتجة (إنفوجراف)

1000 فدان كاملة، إجمالي مساحة مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات في محافظة المنوفية، الذي يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاحه اليوم.

مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات على مساحة 1000 فدان

مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات، من تنفيذ الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، وهي إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والتي أسست المشروع في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين السلالات المُدرة للألبان، والمنتجة للألبان.

وعملت الدولة ممثلة في «الشركة الوطنية»، على تأسيس البنية التحتية والأساسية للمشروع، بداية من محطة معالجة مياه صرف آدمي بطاقة 100 متر مكعب في اليوم، لخدمة المشروع وعامليه، ومحطة معالجة المياه الناتجة من المحالب المتواجدة بالمشروع، بطاقة 100 متر مكعب في اليوم.

ويضم مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات، أيضا، حسب ما رصدت «الوطن»، خلال جولة تفقدية أجريناها في «المجمع» من تنظيم إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، 6 مزارع فرعية، 5 منها متخصصة في الأبقار «الحلابة»، وهي أبقار مُدرة للبن أكثر من السلالات المصرية التقليدية بمعدل يصل حتى «8 أضعاف» الإنتاجية التقليدية، بما يصل لـ45 لتر من البقرة الواحدة يوميا، بإجمالي 5 آلاف رأس أبقار حلابة في المزرعة، تُنتج 150 طن لبن يوميا.

كما يتواجد في مجمع السادات، مزرعة أخرى متخصصة في «أبقار التسمين»، بإجمالي 3 آلاف رأس تسمين، تنتج 1.5 طن لحم حي في الدورة الواحدة.

مركز للأبحاث والتدريب بمجمع السادات للإنتاج الحيواني

ويضم «مجمع السادات» أيضا، مركزا علميا بيطريا للأبحاث والتدريب، ومستشفى بيطري، ومبنى للولادة، ومبنى للتلقيح الصناعي.

ويشتمل «المجمع» أيضا، على عربات لنقل الألبان مزودة بتناكات سعة 50 طن، ومجرشتين بقدرة 10 طن في الساعة لجرش الحبوب، وتجهيز الأعلاق، ومحرقتين للتخلص الأمن والصحي من المخلفات البيولوجية.

وسيعمل على إدارة المشروع، إحدى شركات القطاع الخاص، ذات الخبرة، في هذا المجال، بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بعد جلب السلالات المُدرة للألبان واللحوم من هولندا، وأمريكا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وعدة دول أخرى.