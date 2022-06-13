«الوطنية للإنتاج الحيواني»: نستورد 10 آلاف رأس من السودان للذبح الفوري

قال الدكتور محمد صلاح عيسى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، إنّه بناء على توجيهات الرئيس خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مشروع مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم في ديسمبر عام 2019، بضرورة امتلاك القدرات الإنتاجية من خلال توطين التكنولوجيا الحديثة للتحسينات الوراثية وإشراك القطاع الخاص لتحقيق التوازن المطلوب بين الزيادة السكانية والقدرات الإنتاجية، وإيمانا من الشركة بالدور الوطني بمشروع الثروة الحيوانية والمساهمة مع كافة أجهزة الدولة في سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني، وتوفير غذاء صحي وآمن من اللحوم والألبان، فقد قامت الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني بالآتي:

المساهمة في تدبير رؤوس الماشية

أولا: المساهمة في تدبير رؤوس الماشية وتوزيعها على صغار المربين من خلال المشروع القومي للبتلو.

ثانيا: إبرام عقود مع القطاع الخاص في العديد من المحافظات كالآتي:

1- توريد 60 ألف رأس تسمين لـ2 مجمع بالإنتاج الحيواني بمحافظة البحيرة.

2- إدارة وتشغيل كل من: المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ومصنع الجبن الجاف والنصف جاف ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية.

استغلال الأمثل للمراكز العلمية والبحثية

ثالثا: توقيع بروتوكول تعاون مع مدينة البحث العلمي للاستغلال الأمثل للمراكز العلمية والبحثية وكافة إمكانيات الشركة، من خلال مشروعات بحثية بهدف توطين السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان.

رابعا: جرى الاتفاق مع الشركة المصرية السودانية على توريد 10 آلاف رأس للذبيح الفوري من دولة السودان الشقيق، وتم توريد 1000 رأس للذبح الفوري بمجزر سفاجا، وجار استلام باقي الشحنات على دفعات.

جاء ذلك خلال حديث رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، بفعاليات افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات.