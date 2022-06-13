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مدير عام الخدمة الوطنية: الغذاء تحول من سلعة تجارية إلى سلاح

كتب:

شريف سليمان
10:19 ص | الإثنين 13 يونيو 2022
اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد - مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد - مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

قال اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنّ الغذاء تحول من سلعة تجارية إلى سلاح، يستطيع من يملكه أن يصوبه نحو من يحتاج إليه، لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية معينة.

الأمن الغذائي المصري

وأضاف أبوالمجد، خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات في المنوفية، أنّ دول العالم بدأت تسعى إلى طرق ومسارات جديدة تسير فيها للحفاظ على أمنها الغذائي، مشيرًا إلى أنّ قراءة مصر لهذه المشاهد أكثر شمولا، ورؤيتها للمستقبل أكثر موضوعية.

تعظيم الموارد

وتابع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أنّ مصر لم تكتفِ بما تنتجه من غذاء، بل خططت لتعظيم مواردها من خلال مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية، لتمكينها من القفز خطوات إلى الأمام لسد وتقليل الفجوة الغذائية التي نعاني منها منذ عقود طويلة.

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