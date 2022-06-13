السيسي يفتتح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر بمدينة السادات

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات عبر الفيديو كونفرانس.

مشروعات إنتاج حيواني وألبان

والمجمعات التي افتتحها الرئيس اليوم، هي: مجمع إنتاج الألبان رقم 2 بالنوبرية، مجمع الإنتاج الحيواني رقم 6 بشمال التحرير، مجمع الإنتاج الحيواني رقم 7 بمحافظة الوادي الجديد، والمجزر الآلي المتكامل بسفاجا بمحافظة البحر الأحمر».