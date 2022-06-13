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طرح محال وصيدليات للبيع بمشروعات «الإسكان» في حدائق أكتوبر

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أيمن حمزة
11:26 ص | الإثنين 13 يونيو 2022
وحدات سكنية

وحدات سكنية

صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم طرح 16 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من ( 16م2 : 101م2) بمناطق مشروعات ( 1185– 645 - 247) عمارة إسكان اجتماعي ومشروع 228 عمارة سكن مصر بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم إتاحة كراسات الشروط  والمواصفات بمقر جهاز المدينة لمن يرغب من المواطنين بالمشاركة في المزاد المقرر عقده بجلسة يوم الإثنين الموافق 27/6/2022.

وأكد المهندس محمد مصطفى، أن الطرح الجديد يأتي في إطار توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وإتاحة فرص العمل، بجانب إعادة ضخ استثمارات المحال والصيدليات التي سيتم بيعها في أنشطة تنموية أخرى.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.