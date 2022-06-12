طرح بنك التعمير والإسكان، أوعية ادخارية جديدة من الشهادات بعائد يصل إلى 11% سنويًا، شهادات التعمير الثلاثية ذات العائد الثابت.

تفاصيل شهادات التعمير الثلاثية

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، تفاصيل شهادات التعمير الثلاثية ذات العائد الثابت من بنك الإسكان والتعمير.

مميزات شهادات التعمير الثلاثية ذات العائد الثابت:

- تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين فقط.

- تسري اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

- التمتع بعائد دوري مميز وثابت / إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقـات الائتمان بضمانها في حدود نسبة 90% من قيمة الشهادات، على ألا يقل سعر الإقراض عن نسبة 2% فوق سعر العائد المطبق على الشهادة.

- عائد الشهادة معفي من كافة الضرائب.

يجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

- الحد الأدنى لمبلغ الشهادة 1000 جم ومضاعفاتها.

- عند استرداد الشهادة (بعد مضي مدة 6 أشهر) وقبل التاريخ الأصلي للاستحقاق يتم تعديل سعر العائد الأصلي بتخفيضه بنسب غرامة الاسترداد أدناه والتي تتماشى مع المدة الفعلية لإيداع الأموال مع خصم ما تم صرفه بالزيـادة من القيمة الإسمية للشهادة.

المستندات المطلوبة:

- مستند تحقيق شخصية رسمي؛ بطاقة رقم قومي أو جواز سفر للأجانب المقيمين.

- مستند تحديد محل إقامة ( فاتورة كهرباء – فاتورة مياه – فاتورة تليفون).

- مستند إثبات جهة العمل يصدر من إدارة رأس المال البشري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

- نموذج التوقيعات الخاص بالعميل.

سعر استرداد الشهادة:

نسبة الخصم بعد الاسترداد 4.75% بعد السنة الأولى

نسبة الخصم بعد الاسترداد 4% بعد السنة الثانية

نسبة الخصم بعد الاسترداد 3.75% بعد السنة الثالثة.

اجتماع البنك المركزي المصري

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تجتمع 23 يونيو الجاري لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بعد قرارها الأخير برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.