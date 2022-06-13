حلقة نقاشية للصليب الأحمر والمجلس القومي لحقوق الإنسان

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية عقد لقاءات مشتركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ظل الدور المهم الذي يقدمه الصليب الأحمر في المهام المنوطة إليه بموجب اتفاقيات جنيف، والعمل على التفعيل الدقيق للقانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة الدولية.

مجلس حقوق الإنسان

جاء ذلك، بحسب بيان، في افتتاح المائدة الحوارية حول دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتعزيز احترامه، واستعراض جهود وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تقوم بها في مصر، والتي أقيمت اليوم بمقر المجلس بالتجمع الخامس.

وأضافت خطاب أهمية القانون الدولي الإنساني الذي يعمل بمجموعة من القواعد تسعى للحد من آثار النزاع المسلح، ويهدف إلى حماية الأشخاص المدنيين في ظل النزاعات المسلحة وأنه في الوقت الحاضر أصبح القانون الدولي الإنساني يواجه تحديات كثيرة في ظل تعدد النزاعات المسلحة وتنوع أساليبها وثمنت على التعاون بين مصر واللجنة الدولية للصليب في العديد من المجالات الإنسانية.

خطاب: أهمية كبيرة للقانون الدولي الإنساني للحد من النزاعات المسلحة

وأوضحت خطاب أنه من حسن الطالع أننا نعمل اليوم من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعمل علي تعزيز كل حقوق الإنسان على أرض الواقع وأنها تمثل ميثاقا وعهدا والتزاما من السلطة التنفيذية تجاه المواطن المصري، وأن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على تعزيز حقوق الإنسان، ويمثل صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على احترام وكفالة حقوق الإنسان دون تمييز أو إقصاء.

فيما أعرب جيروم فونتانا، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، عن شكره للمجلس على إقامة هذه المائدة الحوارية بالمجلس لما يمثله القانون الدولي الإنساني من أهمية كبيرة في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وأننا نعمل على التطبيق الدقيق للقانون الدولي الإنساني أثناء العمليات الميدانية في وقت الحروب، ويمكن أن يكون هو الضمانة الوحيدة لحماية المدنيين.

وقال إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وتعمل في أكثر من 90 دولة حول العالم، بما فيها مصر، حيث تعمل منذ أكثر من 100 عام.

فيما أعرب الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، عن أن الهلال الأحمر المصري يملك استراتيجية للاستعداد ومواجهة الكوارث تعتمد على نوع الكوارث المحتملة والأماكن الأكثر عرضة لحدوثها، حيث يُعد الهلال الأحمر عنصراً مساعداً للدور الذي تقوم به الدولة ويقدم العديد من الخدمات الإنسانية من خلال غرف عمليات على مدار اليوم في المركز العام والفروع بالمحافظات.