وزير الخارجية: نهدف لتعزيز حقوق الإنسان في ضوء «الاستراتيجية الوطنية»

قال سامح شكري، وزير الخارجية إنه تباحث مع وزير خارجية دولة لاتفيا حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام في مقدمتها الحرب في أوكرانيا، ولكن أيضا الأوضاع بالمنطقة والقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا ومنطقة القرن الأفريقي وموضوع سد النهضة والعمل على تحقيق الاستقرار والقضاء على الإرهاب.

وأعرب وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك يجمعه مع وزير خارجية لاتفيا، «أتطلع لاستمرار التفاهم المشترك فيما بين البلدين اتصالا بعلاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، كما تم تناول قضية حقوق الإنسان في حوار به الكثير من التفاهم للأسلوب الأمثل لتناول هذه القضية وتحقيق الهدف المشترك في إطار تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعلاقات التي تربطنا مع الإتحاد الأوروبي ببناء القدرات بهذا الشأن».

ولفت «شكري» إلى أن الوزير يرافقه وفد اقتصادي ووفد من رجال الأعمال ونأمل أن يفتح هذا الاجتماع مجالات جديدة للتعاون والتنسيق، وخصوصا مجالات السياحة والاستثمارات بين البلدين، والتوصل لإفادة الشعبين من هذه العلاقة، لافتا لمنطقة قناة السويس وما حققته مصر بالصلاح الاقتصادي يتيح الفرصة للشركات من دولة لاتفيا ورجال الأعمال من الاستفادة من الفرص القائمة.