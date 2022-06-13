غرق سفينة محملة بالماشية في السودان والخسائر 4 ملايين دولار

أعلنت السلطات السودانية غرق سفينة محملة بالماشية خلال مغادرتها ميناء سواكن، في شمالي شرقي البلاد، وكانت تحمل حوالي 16 ألفا من الماشية.

سفينة محمَّلة بالماشية غرقت عند بداية تحركها من الميناء

وبحسب وكالة الأنباء السودانية فإن غرق السفينة المحملة بالماشية، حدث عند بداية تحركها من الميناء، نجم عنه خسائر تقدر بحوالي 4 ملايين دولار، وكان من المقرر أن تتوجه السفينة إلى ميناء في المملكة العربية السعودية، حيث يعتمد السودان على الميناء في تصدير أنواع الماشية المختلفة، مع بضائع تأتي في حاويات صغيرة، كما يعتبر الميناء البحري الوحيد في البلاد المخصص لسفر الركاب إلى السعودية.

السفينة كان بها أعطال وسبق صيانتها

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن خالد المقبول، رئيس شعبة مصدري اللحوم في السودان إن السفينة التي كانت تحمل الاسم «بدر» غرقت على رصيف الميناء، ما تسبب في غلق أرصفة خاصة بالميناء، وأثر بالسلب على عمليات تداول البضائع من صادر ووارد، وتابع أن السفينة كان بها أعطال وسبق صيانتها، وأضاف أنه يجب وضع قواعد تنظم حركة السفن التي تنقل الماشية بالتزامن مع غياب الناقل الوطني، وتابع أن غرفة المصدرين السودانيين ستعقد اجتماعا عاجلا للتوصل إلى صيغة ومبادئ عمل لصالح كل من القطاع العام والقطاع الخاص، وسيتم عقد مؤتمر صحفي بهدف توضيح ظروف حادث غرق السفينة.

تم تعديل السفينة لتزيد حمولتها: وكانت صحيفة «سودان تريبيون» قد نقلت عن مصادر حكومية قولها إن السفينة كانت تنقل أغناما معدة للذبح، بينما قال مسؤول لوكالة «فرانس برس» إن حمولة السفينة كانت أقصاها 9 آلاف رأس، وتم تعديلها لتزيد حمولتها، وأضاف أنها المرة الأولى التي تحمل أكثر من 15 ألف رأس.

يذكر أن حريقا تسبب في مايو الماضي في القضاء على جزء كبير من مخازن البضائع في ميناء سواكن، حيث تسبب الحريق في فقدان حوالي 70% من البضائع الموجودة، والتي كانت محفوظة في حاويات صغيرة.