مها بهنسي تعلن إصابتها بكورونا للمرة الثانية.. وتطالب متابعيها بالدعاء لها

أعلنت الإعلامية مها بهنسي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية.

وطالبت مها، متابعيها، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بالدعاء لها، قائلة: «ادعولي بالشفاء».

إصابة مها بهنسي بفيروس كورونا للمرة الأولى

وفي أبريل العام الماضي، أعلنت الإعلامية مها بهنسي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حسبما أعلنت المذيعة عبر صفحتها بموقع فيس بوك.

مها بهنسي: «مش قادرة أتكلم»

وكتبت مها بهنسي: «كورونا إيجابي.. مبقدرش أتكلم علشان التنفس معلش أعذروني.. دعواتكم».

يذكر أن مها بهنسي تقدم برنامج «صباح الورد»، الذي يعرض عبر قناة «TeN»، كما شاركت في عدد من المسلسلات التليفزيونية.