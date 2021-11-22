انهيار مها بهنسي على الهواء بعد وفاة أسماء مصطفى: كان عندها أمل تخف

انهارت الإعلامية مها بهنسي، مقدمة برنامج «صباح الورد» على شاشة «ten» على الهواء مباشرة، فور علمها بنبأ وفاة زميلتها الإعلامية أسماء مصطفى، مذيعة قناة «إكسترا نيوز» والتي وافتها المنية قبل قليل بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

مها بهنسي: أسماء كانت زميلة عزيزة

وأذاعت مها بهنسي نبأ وفاة زميلتها على الهواء، حيث قالت باكية: «في خبر عاجل دلوقتي، وهو وفاة الزميلة الإعلامية أسماء مصطفى، زميلتنا في إكسترا نيوز بعد صراع مع المرض، وفي الحقيقة أسماء بداية معرفتي بيها مع شغلي في برنامج صباح الورد، وكانت زميلة عزيزة جدا على شاشة قناة TEN وكانت من اللي بدأوا معانا في 2015».

مها بهنسي: كانت إنسانة محبة للحياة وطموحة

وأضافت بهنسي باكية: «في الحقيقة صدمة كبيرة جدا، ربنا يرحمها ويصبر زوجها وأولادها اللي لسا صغيرين، وكانت بتكتب يومياتها على فيس بوك، وكانت عندها أمل ترجع تاني، وكانت بتطلب الدعاء من أصدقائها ومحبيها، وكانت بتقول إنها عاوزة تتعافى وترجع وتدي دعم أكتر لمحاربين هذا المرض، وتكتب تجربتها، وكانت إنسانة محبة للحياة وطموحة، ربنا يرحمها يا رب، البقاء لله».

زوج الإعلامية أسماء مصطفى يعلن نبأ وفاتها

وأعلن أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، وزوج الإعلامية أسماء مصطفى، نبأ وفاتها صباح اليوم، وتوقف رحلتها مع هذا المرض القاسي، حيث نشر صورة تجمعها بأولادها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» معلقًا: «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».