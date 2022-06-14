حفل إليسا ووائل كفوري في مصر أول يوليو

تستعد المطربة إليسا لإحياء حفل غنائي مع الفنان وائل كفوري، بالغردقة أول يوليو المقبل، وذلك بعد نجاح حفلهما الغنائي الذي أحياه الثنائي مؤخرا في جدة وحمل الحفل شعار كامل العدد.

وأطلقت الشركة المنظمة البوستر الدعائي للحفل الذي جمع إليسا ووائل كفوري ومن المقرر أن يقدما خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور.

أغنية «من أول دقيقة»

وطرحت مؤخرا إليسا ديو غنائيا جديدا يحمل عنوان «من أول دقيقة» مع الفنان سعد لمجرد في أول تعاون فني بينهما، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وقد شهد آخر حفل لإليسا الذي أحيته في موسم الرياض غناء الأغنية لأول مرة أمام الجمهور، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه

ده من أول دقيقة حبك قلبي مال

عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

ومن ناحية أخرى تعمل حاليا إليسا على ألبومها الجديد، وبدأت بالفعل في تسجيل أغانيه ليشهد النور قريبا.