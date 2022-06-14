تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوريا الودية.. اليوم

ينتظر جماهير كرة القدم موعد المباراة الودية المرتقبة بين المنتخب المصري ومنتخب كوريا، لمتابعة أداء المنتخب بعد الأحداث الكثيرة الذى شهدها خلال الـ72 ساعة الأخيرة، خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، لذا نوضح خلال السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوريا، إذ يكثر البحث بشأنها.

وفي إطار الخدمات المتميزة التي تقدمها بوابة جريدة «الوطن» لقرائها ومتابعيها، خاصة لمحبي كرة القدم المصرية والأفريقية، نستعرض خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوريا، والتي ستقام في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت كوريا الدولة المستضيفة للمنتخب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوريا

من المقرر أن تذاع المباراة الودية على شبكة قنوات أون تايم سبورت، التي حصلت على كافة حقوق البث الفضائي للمباراة، وذلك بشكل حصري، وبناء على هذا سوف تذاع المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت كوريا، وذلك على قناة أون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت

- تردد القناة على القمر الصناعي المصري نايل سات.

- التردد الجديد للقناة:11861

- معدل الترميز: 27500

يذكر أن المنتخب المصري لكرة القدم، لدية 3 نقاط فقط من مجموعة مباراياته في بداية تصفيات كاس الأمم الأفريقية، إذ انه حقق الفوز على منتخب غينيا في أولى جولاته بالتصفيات الأفريقية، إلا انه لم يتمكن من تحقيق الفوز على منتخب إثيوبيا يوم الخميس الماضي.