تردد القنوات الناقلة لمبارة مصر وغنيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم، الليلة، لخوض أول مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب غنيا، وبناء على هذا تشهد محركات البحث ضغطا كبيرا، لمعرفة تردد القنوات الناقلة لمبارة مصر وغنيا الليلة، من جانب الملايين من عشاق وجماهير المنتخب الوطني، وعشاق الكرة المصرية والإفريقية.

وفي إطار الخدمات التي تواصل «الوطن» تقديمها إلى قرائها ومتابعيها، من عشّاق كرة القدم الإفريقية والمصرية، نقدم خلال السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمبارة مصر وغنييا، والتي ستقام اليوم الأحد الموافق 5 يونيو في التاسعة مساء، على أرض استاد القاهرة الدولي، في أولى جولة المنتخب الوطني لكرة القدم فى التصفيات الإفريقية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا

وفي إطار حقوق شبكة بين سبورت، فإن الشبكة ستقوم ببث مبارة مصر وغنينيا الليلة على تردد التابعة لها، حيث انها صاحبة الحقوق الحصرية للبث الفضائي للبطولة الإفريقية، وهما كل من:

تردد قناة بي إن سبورت 3

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11548.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

ومن المقرر أيضا أن تقوم قناة «تايم سبورت»، نقل أحداث هذه المباراة المرتقبة، من خلال التردد الأرضي التابع لها، نظرًا لأنّها تقام داخل الأراضي المصرية، ووفقا للقوانين فيفا الدولية المنظمة للبطولات المختلفة، فإنّ من حق الدولة المصرية، أن تقوم بث وإذاعة أي مباراة تقام على أرضها على أحد الترددات الأرضية المملوكة لها.

يذكر أن إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب، أعلن التشكيل الذي سيخوض به مباراة اللية، ويضم في حراسة المرمى محمد أبو جبل، وفي خط الدفاع كريم حافظ - عمرو السولية - أحمد سيد «زيزو»، ومحمود الونش عمر جابر، ياسر إبراهيم، ويضم في خط الوسط حمدي فتحي، وفي الهجوم محمد صلاح ومحمود حسن «تريزيجيه»، ومصطفى محمد.