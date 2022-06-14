عرض وثائق وصور نادرة في المتحف الاسلامي بمناسبة يوم الأرشيف العالمي

نظم متحف الفن الإسلامي بالقاهرة أول معرض لأرشيف متحف الفن الإسلامي بعنوان «ورقة وصورة»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف والذي يوافق التاسع من شهر يونيو من كل عام، حيث تم تدشينه خلال المؤتمر السنوي لعام 2007، وهو نفس اليوم الذي أنشئ فيه المجلس الدولي للأرشيف بباريس.

وثائق ومخطوطات نادرة

ويضم المعرض وثائق ومخطوطات نادرة من أرشيف متحف الفن الإسلامي والذي يتميز باحتوائه على أنواع مختلفة من المواد الأرشيفية التي تحفظ ذاكرة المتحف على مر السنين كمؤسسة وذاكرة الحضارة الإسلامية.

احتوى المعرض على ما يقرب من 24 صورة لسلبيات ما بين زجاجية وجيلاتينية ونيجاتيف وشرائح عرض ضوئي لعرض أسلوب وطريقة التطور في التصوير.

كما يضم المعرض 20 صورة فوتوغرافية لطرق العرض المتحفي عام 1903م، وصور لعلمين من أعلام حب التراث كان لهما دورا هاما في إثراء المتحف بمجموعة من التحف النادرة وهما الأمير يوسف كمال وعلي باشا بهجت، أول مدير مصري لمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة.

كتالوج يرجع إلى العقد الثامن من القرن العشرين

في حين تم عرض مجموعة من الكليشيهات التي تستخدم كمقدمات لإعداد كتالوج المتحف، وكتالوج يرجع إلى العقد الثامن من القرن العشرين، ومن أهم ما يميز معرض اليوم عرض سجل يرجع تاريخه إلى عام 1898م، عليه ختم الأوقاف وعبارة الأنتيكخانة العربية، وأقدم لائحة داخلية مؤرخة بعام 1916م، والتي تم اعتمادها عام 1917م، مكتوبة باللغة العربية والفرنسية.

كما تم عرض مجموعة من الوثائق الخاصة بملكية المتحف لبعض القطع الأثرية سواء بالشراء أو الإهداء أو التنقيب وعليها ختم محمد راشد، كبير أمناء المتحف آنذاك، وجاستون فيت، مدير عام المتحف ووثيقة التبرع بعشرات العملات النادرة للمتحف، واحتوى المعرض كذلك على ختمان من أختام مكتبة دار الآثار العربية، وثلاث بطاقة تعريفية نحاسية للعاملين بالمتحف.