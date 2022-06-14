وزير الرياضة يُهنئ منتخب السباحة البارالمبي على إنجازات بطولة العالم بالبرتغال

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب السباحة البارالمبي بعد وصول 4 لاعبين إلى نهائيات بطولة العالم فى ماديرا البرتغال للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على الأداء المتميز الذي قدمه أبطال السباحة البارالمبيين في بطولة العالم والمقامة فى ماديرا بالبرتغال، وتحقيق العديد من الإنجازات، وأرقام شخصية جديدة لهم في رياضة السباحة، تأكيداً على قدرة أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم على التحدي والتفوق في شتى المجالات.

ملك عبد الشافى الرابع على مستوى العالم في سباق 100 متر

وحققت السباحة ملك عبد الشافى المركز الرابع على مستوى العالم فى سباق 100 متر سباحة صدر في تصنيف طبى فئة sp4 بزمن قدره 2.16 وكانت قريبة من الفوز بالميدالية البرونزية بفارق 5 ثوانى فقط عن بطلة فرنسا.

كما فازت آية أيمن عباس بالمركز السابع على مستوى العالم فى سباق 100 متر حرة فى فئة طبية s6 وكسرت رقمها السابق، وحققت رقما أفريقيا جديدا سجل باسم مصر، حيث حققت رقم قدره 1:21 دقيقة.

وتأهل أيضا يوسف محمد لنهائيات البطولة لأول مرة فى تاريخه فى سباق 150 متر متنوع فى فئة طبية sm3 .

وفاز زياد كحيل بالمركز الثامن على العالم فى سباق 100 متر صدر فئة طبية sp4 بزمن قدره 2.05 دقيقة.

رئيس البارالمبية: كل الدعم لمنتخب السباحة

وفي السياق ذاته، هنأ الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية اللاعبين والجهاز الفنى على هذه النتائج ، ووعدهم باستمرار تقديم كل الدعم لمنتخب السباحة من تدريبات ومشاركة فى بطولات دولية لتحسين الرانك العالمى ورفع مستوياتهم، حتى يصبحوا مؤهلين للحصول على ميداليات خلال دورة الالعاب البارالمبية باريس 2024.

وأعرب دكتور ايمن الجندى مدرب عام المنتخب أنه رغم ظروف البطولة الصعبة إلا أن السباحين نجحوا فى تحقيق ارقام جيدة ولأول مرة فى بطولة العالم فى الفترة الأخيرة يتأهل اربع سباحين لنهائيات بطولة العالم ويحققوا مراكز جيدة ، والمفاجأة كانت بتحقيق المركز الرابع على العالم من خلال ملك عبد الشافى بعد حصولها على المركز الثامن فى اولمبياد طوكيو وكانت قريبة من الفوز بميدالية، وبذلك اصبحنا على بعد خطوة من تحقيق ميدالية فى اولمبياد باريس 2024.

إنجاز كبير لـ السباحة البارالمبية

وتعد هذه النتائج إنجاز كبير لـ السباحة البارالمبية فى ظل صغر أعمار السباحين وكونها المرة الأولى منذ فترة طويلة التى يصل فيها أربعة سباحين إلى نهائيات بطولة العالم.

وشاركت البعثة فى طابور عرض البطولة خلال حفل الافتتاح الذى حضره محمد يحيى يوسف رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية ودكتور أيمن الجندى مدرب عام المنتخب والسباحة أية أيمن عباس التى مثلت المنتخب فى حفل الافتتاح، ويضم المنتخب فى بطولة العالم 5 سباحين، ومعهم الجهاز المعاون الذى يضم عماد مدبولى مدرب وإدارى الفريق ودكتور هاجد العنتبلى طبيب المنتخب.