«البارالمبية» عن تكريم الرئيس بالأمس: «أبطالنا رافعين راسنا دايما»

قال محمد يحيى، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للفائزين بميداليات في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، كانت لافتة جميلة ومهمة جدا، موضحًا: «كله بيبقى مستني لحظة زي دي، لأنه تكريم معنوي مهم جدا ومؤثر في مواصلة المسيرة وتحقيق الإنجازات».

وأضاف يحيى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر قناة «اكسترا نيوز»: «عندما يكرم البطل من ذوي الاحتياجات الخاصة فإنه يشعر أمام أقاربه وأسرته وذويه أنه ناجح»، مشيرًا إلى أن منافسات البارالمبياد كانت شرسة وقوية للغاية، إذ أنها التجمع الرياضي الأهم في العالم.

طوكيو 2020 كانت اسثنائية

وتابع عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية: «أبطالنا دايما مشرفنا ورافعين راسنا في المحافل الدولية، والدورة اللي فاتت كانت استثنائية بسبب ظروف جائحة كورونا وأثرت كثيرا على ذوي القدرات الخاصة، لأن تأهيل البطل البارالمبي ليس سهلا».

وأوضح: «لم تكن هناك حركة أو تدريبات، وزادت أوزان بعض اللاعبين، كما أن تأهيل العضلة كان صعبا ولم يكن هناك تدريب، وخسارة الوزن لم تكن أمرا سهلا بسبب الإعاقة».

الرئيس السيسي يكرم أبطال مصر

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أمس الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرم في قصر الاتحادية، اللاعبين واللاعبات والمدربين الذين حققوا ميداليات في دورة الألعاب البارالمبية، إذ نجحت البعثة المصرية في حصد 6 ميداليات.

وأكدت حياة محمد خطاب، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، أن التكريم جاء بعد ما قدمته من مجهودات كبرى وصعاب مر بها اللاعبين طيلة 5 سنوات كاملة، مشيرة إلى أنه جعل الأبطال يشعرون بالسعادة وبأن تعبهم طوال السنوات الماضية لم يذهب سدى.