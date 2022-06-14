مستشار رئيس الوزراء: ننتظر دخول القطاع الخاص إلى السوق

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن مصر أجرت الإصلاحات الهيكلية لتطوير الاقتصاد، وجرى تحديد ضرورة تمكين القطاع الخاص، مع تحديد عدة مجالات للعمل فيها، لافتة إلى أن الدولة عملت على إصدار وثيقة ملكية الدولة، التي تبين الدور الرئيسي للدولة، لتنظيم القوانين والإجراءات، وتترك المجال للقطاع الخاص.

الاستعانة بالتجارب والخبرات الدولية

أضافت «صالح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن مصر بدأت منذ 7 أشهر، في العمل على وثيقة ملكية الدولة، مع الاستعانة بتجارب 30 دولة و20 خبيرا، بالتنسيق مع رجال الأعمال والغرف التجارية، وأساتذة الجامعات قبل إعلانها وإطلاقها للحوار التشاركي، عن طريق المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

تلقي التعليقات لمدة شهرين لإصدار صورة الوثيقة النهائية

أوضحت المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتلقى كل التعليقات لمدة شهرين مع جلسات عمل تفصيلية لكل القطاعات من أجل إصدار النسخة الأخيرة من الوثيقة المزمع إصدارها في شهر أغسطس المقبل وترتكز على 8 محددات من أجل دعم دخول القطاع الخاص إلى السوق وتخارج الدولة بشكل مخطط منظم من أجل إتاحة فرص عمل أكثر وتحقيق ربحية أعلى وإنتاج أكثر.