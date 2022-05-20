رامي رضوان في رسالة لـ سمير غانم بذكرى وفاته الأولى: وحشتنا يا أطيب قلب

وجه الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة لحماه بذكرى رحيله الأولى، معربا فيها عن اشتياقه الشديد له ولزوجته الراحلة دلال عبدالعزيز، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رامي رضوان يحيي ذكرى وفاة سيمر غانم

ونشر رامي رضوان صورة تجمعه بالفنان سمير غانم والفنان حسن الرداد، وعلق عليها: «مش عارف إزاي وأمتى عدت سنة والله، وحشتنا قوووي يا أطيب قلب وأخف روح حضرتك وأحلى ديدي».

وأضاف: «يا رب تكونوا مبسوطين ومرتاحين ومتهنيين.. ربنا يجمعنا بكما في الجنة يا رب، نسألكم الدعاء لهما وقراءة الفاتحة على روحهما الطاهرة، عام على رحيل الأسطورة إمبراطور الكوميديا والفن».

رامي رضوان: سمير غانم ودلال عبد العزيز بمثابة والدي

وكان رامي رضوان، أشار خلال حواره لـ «الوطن» أنه يعد سمير غانم ودلال عبد العزيز بمثابة والديه: «كانوا حاجة كبيرة بالنسبالي، واتعلمت كثير من تجربة مرضهما الأخيرة قبل وفاتهما، لأنها كانت صعبة علينا كلنا، وكنا بنقسم نفسنا أنا وحسن ودنيا وإيمي على فترات عشان نتواجد معاهم في المستشفى».

دنيا توجه رسالة إلى والدها في ذكراه

أما الفنانة دنيا سمير غانم وجهت رسالة مؤثرة إلى والدها في ذكراه من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»: «بابي حبيبي أنت في كل لحظة معايا، بحبك أوي يا أجمل وأعظم أب وفنان في الكون، ربنا يرحمك يا رب ويسعدك ويدخلك فسيح جناته.. العالم كله هيفضل فاكرك وهيفضل فاكر موهبتك العظيمة اللي مفيش زيها يا مصدر سعادتنا في حضورك وفي غيابك».