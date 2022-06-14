الوفد يطالب محافظ الغربية باستلام منزل النحاس باشا وتحويله لمتحف تاريخي

افتتح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، منذ قليل، عيادات مؤسسة الدكتور أحمد أبو إسماعيل التخصصية الخيرية، تحت إشراف النائبة الدكتورة ليلى أحمد أبوإسماعيل عضو مجلس النواب عن حزب الوفد.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، واللواء سفير نور، والمحاسب مصطفى شحاتة عضوا الهيئة العليا لحزب الوفد، والمهندس محمد برعي رئيس لجنة الوفد في سمنود، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الغربية.

افتتاح مؤسسة أحمد أبو إسماعيل التخصصية

واستقبل الوفديون في مركز ومدينة سمنود، رئيس الوفد وقيادات بيت الأمة المرافقين له بالترحاب الشديد، معربين عن سعادتهم البالغة بزيارة رئيس الوفد، وحرص الحزب على دعم جهود الدولة في مجال الصحة، بافتتاح مؤسسة القطب الوفدي الكبير الدكتور أحمد أبو إسماعيل التخصصية، لتوفير الخدمة الطبية المتكاملة لأهالي المدينة.

وأكد يمامة أن حزب الوفد على مدار تاريخه، يحمل على عاتقه كل ما يشغل الوطن والمواطن، ويحرص على مساندة الدولة المصرية في جهودها لتوفير احتياجات المواطنين في كل المجالات، خاصة في مجال الصحة من أجل مصر، وفي سبيل دعم الجمهورية الجديدة.

وطالب رئيس الوفد محافظ الغربية بمناقشة تسهيلات استلام منزل مصطفى باشا النحاس، لتحويله إلى متحف تاريخي، على أن يتحمل حزب الوفد النفقات والتكاليف اللازمة، لتجديد وتطوير المنزل، وتحويله متحفا تاريخيا، ومزارا سياحيا تخليدا للزعيم الراحل وتقديرا لدوره الوطني.

ووجه رئيس الوفد الشكر لأهالي سمنود، على استقبالهم الحافل، مؤكدا أن صرح القطب الوفدي الكبير يرمز للوفاء في مشروع ذى قيمة إنسانية كبيرة، معربا عن سعادته بالتواجد بين صفوف أهالي سمنود الكرام، وبلد الزعيم الراحل مصطفى باشا النحاس، أحد أعمدة حزب الوفد، ورمز من رموز التاريخ المصري.

خير لمصر والمصريين

وشدد يمامة على أن الوفد هو الحزب الذي في عهده أعلن استقلال الدولة المصرية، وفي عهده كان الازدهار الاقتصادي، وارتباط التقدم والنماء باسمه، واليوم يعود الوفد لمكانته بالمشاركة في هذا النظام بدعم جهود الدولة بما هو خير لمصر والمصريين.

بدورها ثمنت الدكتورة ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب عن حزب الوفد جهود محافظ الغربية في دعم المشروع الخيري لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لأبناء سمنود، فضلا عن التعاون الكبير الذي تشهده مدينة سمنود من قبل نوابها لتكون منارة كبيرة ورمزا من رموز محافظة الغربية.

ووجهت عضو مجلس النواب الشكر لأساتذة جامعة طنطا على دعم المشروع الخيري بقافلة طبية تخدم المواطنين بكافة التخصصات، مؤكدة أن جامعة طنطا ستظل منارة العلم في مصر، مثمنة دور وجهود الدكتور ممدوح المصري منسق الاتصال السياسي بالجامعة.