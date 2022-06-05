رئيس حزب الوفد: الأحزاب في مصر بحاجة لدعم مادي

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن شباب بيت الأمة شباب وطني قادر على المنافسة الشريفة، وهو ما حدث في التنافس على تشكيل اللجنة النوعية للشباب التي تقدم لها ٤ شباب وانتهى الأمر بديمقراطية كاملة على اختيار رئيس للجنة ولو بصفة مؤقتة.

جاء ذلك خلال لقائه في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة نقاشية حول رؤية القوى الحزبية للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مستويات الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والشئون الخارجية وقضايا الحريات والعدالة الاجتماعية.

وأوضح يمامة أن حزب الوفد بما لديه من محبين وعشاق لبيت الأمة وتاريخه والوفديين العاشقين له يبادرون بتبرعاتهم للحزب والجريدة، فليس رئيس الوفد وحده المتبرع، لكن الحقيقة أن الأحزاب في مصر تحتاج إلى تبرعات لدعمها ماديا لضمان بقائها.

وأشار يمامة إلى أن حزب الوفد يتطلع أن يكون من مخرجات الحوار الوطني بعض التعديلات في القانون وخاصة العمل على إخراج قانون خاص بالمحليات، والإصلاح الاقتصادي، واحترام أحكام الدستور الخاصة بالملكية وطرح نقابة للفلاحين ومناقشة سد النهضة.