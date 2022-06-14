عاجل.. ضبط عصابة مسلحة لتجارة المخدرات في الإسماعيلية

كشفت أجهزة الأمن بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ملابسات ما تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة بطريق (الإسماعيلية- السويس الصحراوي)، بأنه أثناء مرورهم بالطريق المُشار إليه، ومشاهدتهم سيارة ربع نقل حال خروجها من أحد المدقات بالطريق، وهروب مستقليها بالمنطقة الصحراوية، تاركين السيارة بمحل الواقعة، وبفحص السيارة عُثر بداخلها على (2 هاتف محمول وعدد 4 خزائن آلية مُذخرة بطلقات نارية)، كما عُثر بصندوق السيارة على نحو 300 كيلو جرام لمخدر البانجو.

تحديد الجناة وضبطهم

على الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائي، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة الدقهلية)، وأنهم يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة واختبائهم بدائرة قسم شرطة الجنوب ببورسعيد.

ضبط عصابة بتهمة الاتجار في المخدرات

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم بمأمورية من قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد أمكن ضبط (ثلاثة من المتهمين) وبحوزتهم (2 طبنجة- عدد من الطلقات النارية- سيارة ملك أحدهم، وعثر بداخلها على 2 لوحة معدنية مُقلدة).

كما أمكن ضبط المتهم الأخير حال اختبائه بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية وأرشد عن مخزن كائن بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية وبتفتيشه عُثر على بنادق آلية (2 بندقية آلية- بندقية خرطوش- 3 خزينة- عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة- 700 كيلو جرام لمخدر البانجو)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما توصلت إليه التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.