غداً.. انطلاق مؤتمر البرلمانيين الشباب فى شرم الشيخ برعاية «السيسى»

ينطلق غداً من مدينة شرم الشيخ، المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب، الذى ينظمه مجلس النواب، بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى، على مدار يومى 15 و16 يونيو، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وحضور شخصيات إقليمية ودولية رفيعة المستوى.

ويأتى انعقاد المؤتمر فى إطار النشاط المُكثف للدبلوماسية البرلمانية المصرية فى جميع المحافل الدولية والإقليمية، كما يأتى فى محاولة جادة من الدولة المصرية لحشد جميع الجهود العالمية على جميع المستويات التنفيذية والتشريعية، ومن جميع الفئات، تجاه ضرورة إيجاد حلول جذرية وعادلة لقضية تغير المُناخ، بوصفها التحدى الأبرز عالمياً.

ومن المقرر أن يتبنى المؤتمر فى نسخته الثامنة قضية تغير المُناخ، التى حرص مجلس النواب المصرى على إدراجها كقضية عالمية، ومناقشتها فى إطار البعد البرلمانى العالمى، فى الوقت الذى تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ «COP27»، والمُقرّر عقدها فى مدينة شرم الشيخ أيضاً خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر المقبل، وهى المرة الأولى عالمياً التى تُنظم فيها دولة تستضيف دورة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ مؤتمراً برلمانياً منفصلاً حول قضية تغير المُناخ، وهو ما يُعبّر بجلاء عن رؤية الدولة المصرية المُتمثلة فى ضرورة تكامل جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية تجاه قضية تغير المُناخ.

ومن المُقرر أن تشارك فى المؤتمر وفود برلمانية من البرلمانيين الشباب من نحو 90 دولة فى العالم، حيث تأتى استضافة مجلس النواب المصرى لأعمال النسخة الثامنة من المؤتمر العالمى للبرلمانيين الشباب فى إطار رؤية الدولة المصرية التى ترتكز على تمكين الشباب والاستماع إلى رؤاهم تجاه أبرز القضايا العالمية، كقضية تغير المُناخ، وهو ما يتجلى فى استضافة البرلمانيين الشباب من جميع برلمانات العالم على أرض مصر، خاصة فى ظل رئاسة النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب المصرى، منتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلمانى الدولى كأول برلمانية مصرية تتقلد هذا المنصب الدولى.

«البزار»: فرصة لعرض إنجازات مصر

وأكدت النائبة سحر البزار، رئيسة المنتدى الدولى ‏للبرلمانيين الشباب ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب الذى يُنظمه مجلس النواب، بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى.

وقالت «البزار» إن هذا المؤتمر يُعد وسيلة لتحفيز مشاركة الشباب البرلمانيين فى مناقشة القضايا والتحديات العالمية المهمة كالتغيّر المناخى بوجهة نظر ‏الشباب فى إيجاد وتنفيذ حلول لهذه التحديات.

وأوضحت أن تنظيم المؤتمر فى مصر فرصة ذهبية لعرض إنجازات الدولة المصرية، فى دعم وتمكين الشباب، من خلال إشراكهم فى الحياة النيابية بنسبة ٢٠% فى مجلسى النواب والشيوخ.

ويُعقد المؤتمر سنوياً بمشاركة الاتحاد البرلمانى الدولى واستضافة ‏إحدى الدول له، ويهدف المؤتمر إلى إيجاد طرق ووسائل لتحفيز مشاركة الشباب والمساعدة ‏فى تحديد أجندة الشباب فى السياسة، ومناقشة القضايا والتحديات العالمية من وجهة نظر ‏الشباب ودورهم فى إيجاد وتنفيذ حلول لهذه التحديات، حيث عُقد المؤتمر الأول فى جنيف بسويسرا عام 2014.

وكانت النسخة السابقة للمؤتمر، وهى السابعة، قد عُقدت عبر «الفيديو ‏كونفرانس» فى 2021، وسبقتها النسخة السادسة فى باراجواى 2019، وفاز مجلس النواب المصرى باستضافة النسخة الثامنة من المؤتمر العالمى للبرلمانيين الشباب بمدينة شرم الشيخ، فى ضوء رئاسة النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب المصرى، لمنتدى البرلمانيين الشباب بالاتحاد البرلمانى الدولى، وهو ما يتوافق مع توجيهات الرئيس «السيسى» المُرتكزة على ضرورة إشراك الشباب فى تناول القضايا والتحديات العالمية، وفى مقدمتها قضية تغير المُناخ، وهو الموضوع المُدرج على أجندة أعمال المؤتمر.