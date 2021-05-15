التنسيقية تهنئ سحر البزار بفوزها برئاسة منتدى البرلمانيين الشباب

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو حزب مستقبل وطن، بمناسبة فوزها برئاسة منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي.

كما تقدم حزب مستقبل وطن، بالتهنئة إلى النائبة بعد فوزها بالمنصب، معربا عن فخره واعتزازه بثقة أعضاء المنتدى في قدرة النائبة.

وفازت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب، التابع للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت أمس الجمعة، عن بُعد، لمجلس المنتدى لاختيار رئيس للمنتدى.

وجاء شغل السيدة النائبة سحر البزار لعضوية مجلس المنتدى مُمثلةً للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، وبناءً على ترشيح من مجلس النواب المصري.