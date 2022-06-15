مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، للمرة السادسة، وذلك ضمن توجهات الدولة بالانتقال التدريجي للعاصمة الجديدة.

اجتماع مجلس الوزراء يناقش تطورات تكليفات الرئيس السيسي للحكومة

ويتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة، بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع المشروعات الصناعية، والتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من التكليفات للحكومة بدعم المواطنين، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم.

كما يُطلع «مدبولي»، الوزراء على نتائج الزيارتين التفقديتين اللتين أجراهما هذا الأسبوع، الأولى لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في نطاق محافظة الدقهلية، مع التأكيد على استمرار تنفيذ أعمال تلك المبادرة، دون تأخير.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات بمصر

والزيارة الثانية، التي أجراها صباح أمس، إلى منطقة شرق بورسعيد، التي تفقد خلالها أعمال المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد، التي التقى خلالها عدد من المستثمرين، وأطلق رئيس الوزراء، خلالها أيضاً، الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر.

ومن المُقرر، أن يعقد رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً عقب نهاية الاجتماع.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تحدث خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل في مدينة السادات، قبل أيام، عن قرار بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء، المقررة خلال أول شهر يوليو المقبل، للمرة الثالثة، وذلك تخفيفاً على «محدودي الدخل».