عودة حركة الملاحة الجوية في سويسرا إلى العمل بشكل كامل

أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الأربعاء، عودة حركة الملاحة الجوية في البلاد إلى العمل بشكل كامل، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

جاء ذلك بعد إعلان السلطات إغلاق المجال الجوي السويسري، حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى توقف الرحلات الجوية بالكامل في مطار جنيف، بسبب عطل معلوماتي.

استئناف الرحلات

أعلن مراقبو الحركة الجوية السويسرية «سكايجايد»، أن الرحلات الجوية ستستأنف تدريجيا من مطاريها الدوليين الرئيسيين زيورخ وجنيف، من حوالي الساعة 8:30 صباحًا.

وأشاروا إلى حل العطل الفني في «سكايجايد»، ورفع إغلاق المجال الجوي الساعة 8.30 صباحا، مؤكدين إن المجال الجوي السويسري مفتوح الآن مرة أخرى، وتستأنف الحركة الجوية فوق سويسرا، وتستأنف العمليات في مطاري جنيف وزيورخ الوطنيين.