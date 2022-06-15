عطل معلوماتي يشل المجال الجوي السويسري.. وقرار بغلقه حتى إشعار آخر

أعلنت السلطات الويسرية، إغلاق مجالها الجوي، بسبب عطل معلوماتي، إذ أصدرت خدمة المراقبة الجوية «سكايجايد»، بيانا، أعلنت خلاله، أنه سيتم إغلاق المجال الجوي السويسري، حتى إشعار آخر، بحسب ما نقلته شبكة « روسيا اليوم» الإخبارية.

توقف حركة الطيران

أدى إغلاق المجال الجوي السويسري، إلى توقف رحلات الطيران في مطاري جنيف وزوريخ الدوليين.

وذكر البيان، الصادر اليوم، إن عطلا تقنيا حدث في «سكايجايد»، وهي المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأشار إلى أن هذا السبب أدى إلى إغلاق المجال الجوي السويسري، أمام حركة النقل لاعتبارات أمنية.

أسباب العطل غير معلنة

ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى عن أسباب هذا العطل، أو موعد إصلاحه، وعودة المجال الجوي للعمل.