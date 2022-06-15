خرائط جوجل توفر ميزة جديدة لعرض مصاريف مواصلات مشوارك

يستخدم كثير من الأشخاص في يومهم الطبيعي خرائط جوجل، والتي تبين للمستخدمين الطرق الصحيحة التي يسلكونها، وكذلك عند الذهاب إلى مكان جديد لأول مرة، فيتم استخدامه كدليل للوصول للمكان الصحيح.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، إن عملاق التكنولوجيا «جوجل» أضاف ميزة جديدة لخرائط جوجل، والتي قد تجعل رحلتك أرخص في المصروفات للمواصلات بشكل كبير عن السابق، وذلك من خلال التحديث الأخير.

وأضاف الموقع أن جوجل سيعرض أسعار المواصلات المتاحة التي يمكن أن يستقلها الأشخاص لمكان محدد داخل التطبيق، وهو ما سينتج للمستخدم بشكل جيد جدا أسعار المواصلات التي ستوصلة للجهة التي يرغب في الوصول إليها.

اختيار أفضل وأرخص وسيلة تناسبك في التحديث الجديد

وأشار إلى أن هذا سيجعل المستخدم يختار أفضل وسيلة مواصلات له سواء من خلال السرعة أو من خلال الوسيلة الأرخص في السعر، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يشعر فيه سائقي السيارات في جميع أنحاء العالم بالضيق بسبب أسعار الوقود.

وأعلنت Google أن المستخدم سيرى السعر التقديري لرسوم المواصلات إلى وجهتك قبل أن تبدأ في التنقل بفضل المعلومات الموثوقة من سلطات الرسوم المحلية.

ولفتت إلى أنه سيكون لدى المستخدم الخيار ضمن الإعدادات لإظهار أسعار الرسوم مع أو دون وجود تصريح مرور، كما هو الحال في العديد من المناطق الجغرافية، يتغير السعر بناءً على طريقة الدفع التي تستخدمها.

وسيظل لديك أيضًا خيار تجنب عبور المسارات للطرق ذات الرسوم بالكامل، إن أمكن، عن طريق تحديد تجنب الرسوم ضمن الإعدادات، وفي الوقت الحالي، لن تتوفر الميزة إلا لما يقرب من 2000 طريق برسوم مرور في الولايات المتحدة والهند واليابان وإندونيسيا، لكن الشركة قالت إنها تخطط لإضافة المزيد من الدول قريبًا.