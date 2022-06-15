«المفوضية الأوروبية»: 3 مليارات يورو استثمارات بالزراعة في الأعوام المقبلة

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوربية، إن الاتحاد الأوروبي مهتم للغاية بالاستثمار في إنتاج الغذاء محليًا، كإجراء متوسط وبعيد المدى، لافتة إلى تخصيص 3 مليارات يورو للزراعة والمياه على مدار الأعوام المقبلة بالمنطقة.

وأضافت فون دير لاين، خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذه الاستثمارات ستدعم أنظمة الغذاء في المنطقة، إضافة إلى مناطق أخرى، لافتة إلى أنه يمكن الحديث عن التطوير واستخدام التكنولوجيا التي تفي بهذا الغرض في مصر.