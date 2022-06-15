مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات.. أبرزها «العفو عن بعض نزلاء السجون»

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على العديد من القرارات، وأبرزها استضافة مؤسسات جامعات المعرفة الدولية، فرع داخل مصر لجامعة «نوفا» ومقرها الرئيسي بدولة البرتغال، وذلك في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في بلدان العالم، مع توفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة والحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين.

جامعة نوفا في مصر

ومن المقرر أن يضم فرع جامعة نوفا في مصر، 3 كليات، هي: نوفا لإدارة الأعمال والاقتصاد، نوفا للعلوم والتكنولوجيا، ونوفا لإدارة المعلومات، وهناك برنامج في الهندسة البيئية، والهندسة الصناعية.

العفو عن بعض نزلاء السجون

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبتي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1443 هـ، والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952.

إقامة تجمعات عمرانية في مطروح

وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 7929.8 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية جرجوب ـ بمحافظة مطروح، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة تجمعات عمرانية، لخدمة أهالي المحافظة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض بعد ناحية جرجوب ـ بمحافظة مطروح، من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لاستخدامها في إقامة ميناء تجاري والظهير الخلفي له، الأولى بمساحة 11031 فدان، والثانية بمساحة 5420.3 فدان.

واطلع مجلس الوزراء على نتائج تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1126 لسنة 2022 لدراسة انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة بشان اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وذلك في ضوء ما تستهدفه الاتفاقية من ايجاد أداة لتيسير التجارة الدولية والترويج للوساطة بحسبانها طريقا بديلا من طرق تسوية المنازعات التجارية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع، لمحلات الدور الأرضي بالمول التجاري «أهناسيا» لمدة 10 سنوات لشاغليها، ويضم المول التجاري دورين، كل دور به 56 محلا تجاريا.

خدمات الجمع السكني في شبين الكوم

وأيضا وافق مجلس الوزراء، لمحافظة المنوفية، على إتمام إجراءات التعاقد مع شركة العهد الجديد للخدمات البيئية، لتقديم خدمات الجمع السكني والتجاري ونظافة الشوارع لحي شرق وغرب شبين الكوم بالمحافظة، وذلك ضمن جهود الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن المصرية.

صندوق الاستثمارات العامة في مصر

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية.

جذب الاستثمارات

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمار السعودي، في جمهورية مصر العربية وحماية استثماراته، وبما يحقق المستهدفات فى جذب الاستثمارات بالعملات الاجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة، وذلك بما يعزز التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين، ويحفز المستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية فى مصر. وتلتزم جمهورية مصر العربية وفقا للاتفاقية بتقديم المساندة الفنية للمشروعات الاستثمارية المتاحة فى القطاعات التى يرغب الصندوق الاستثمار فيها.

ووافق مجلس الوزراء، للهيئة القومية لسكك حديد مصر، على التعاقد مع شركة «فويست ألبين» النمساوية، للمشاركة في إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وتطوير ورشة العباسية لإنتاج وتجميع تفريعات السكة الحديد.