عاجل .. مدبولي: تأجيل أي زيادات في أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنَّ الحكومة أرجأت تطبيق أي زيادات في أسعار شريحة الكهرباء لمدة 6 أشهر، ونتابع تطورات الأزمة، لنرى الوضع العالمي إلى أين وصل.

مدبولي: الأعباء الحالية هي أزمة عالمية غير مسبوقة

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي عقده عقب ختام الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية منذ قليل، أنَّ الاجتماع تناول التعامل مع الأزمة العالمية، في ضوء توجيهات الرئيس بمراعاة البعد الاجتماعي من الأزمة.

وتابع: «خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء من فترة طويلة، وزير الكهرباء يعرض الدولة بتعمل إيه.. والزيادة تقر في أول يوليو.. قبل أول يوليو يشرح للناس إزاي بنعمل الموضوع، ولكن تقديراً للأعباء الكبيرة الموجودة النهاردة، وهي أزمة عالمية غير مسبوقة».

رئيس الوزراء: أرقام التضخم العالمية لم تحدث من 60 سنة

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أنَّ آخر 3 افتتاحات رئاسية، جاءت في قطاع الأمن الغذائي، موضحاً أنَّ الدولة تقوم بأعمال البنية الأساسية الضخمة، ودور القطاع الخاص بالشراكة والإدارة في المشروعات الضخمة، التي قد لا يستطيع القطاع الخاص عمل البنية الأساسية فيها.

وشدد على أنَّ الدولة بقدر الإمكان، تتحمل العبء الأكبر في ضوء إمكانياتها في الأسعار العالمية ليس لنا ذنب في موجة التضخم العالمية الكبيرة جدا، موضحاً أن أرقام التضخم الاقتصادي العالمية، لم تحدث من 50 أو 60 عاماً.