السيسي: العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي عميقة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته اليوم، بلقاء السيدة أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في إطار التعاون المثمر، والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، وذلك خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال السيسي: «سعدت اليوم بلقاء السيدة أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في إطار التعاون المثمر والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات».

التعاون والشراكة في مختلف القضايا

وتابع رئيس الجمهورية: «إنني إذ أعرب عن سعادتي بهذا اللقاء، أؤكد عمق العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تتجه إلى مزيد من التعاون والشراكة في مختلف القضايا، وأهمها: الأمن الغذائي والطاقة والمناخ، هذا إلى جانب الجهود التنسيقية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية».