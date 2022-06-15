رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي: مصر تتمسك بتغليب لغة الحوار في الأزمة الروسية الأوكرانية

كتب:

محمد عزالدين
12:52 م | الأربعاء 15 يونيو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تناول مع رئيسة المفوضية الأوروبية الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية، حيث أوضحت عناصر رؤيتنا تجاه الأزمة وجذورها وتداعياتها، مؤكدا مواقف مصر المبدئية التي تتمسك بضرورة تغليب لغة الحوار والحلول السلمية، وبذل الجهود الصادقة من أجل تحقيق ذلك.   

واختتم الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين بقصر الاتحادية، «أرحب بكم مجددا، ضيفة عزيزة على مصر وأشكركم على مباحثاتنا المثمرة اليوم، وأتطلع إلى مواصلة الحوار البناء والتنسيق المستمر بيننا اتصالا بكل محاور عملنا، على تعزيز وتعميق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي على نحو يفتح على هذه الشراكة أفاقا مستقبلية رحبة للتعاون والتكامل». 

اقرأ المزيد:

«عربية النواب»: إنجازات وزارة الأوقاف في عهد الرئيس السيسي تاريخية

النائب محمد حلاوة: افتتاح الرئيس السيسي لمشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات خطوة أساسية لتحقيق الأمن الغذائى فى زمن التضخم

أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم.. تأجيل زيادة أسعار الكهرباء

الرئيس السيسي يمازح وزير الزراعة: برضه هتناقشني تاني؟

الرئيس السيسي: الدولة تدعم أسعار الطاقة بأكثر من 50%

الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم الحج

أيمن الجميل: تجربة الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي في عهد الرئيس السيسي ملهمة للدول النامية
بقلم محمد عزالدين