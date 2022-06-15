السيسي: مصر تتمسك بتغليب لغة الحوار في الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تناول مع رئيسة المفوضية الأوروبية الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية، حيث أوضحت عناصر رؤيتنا تجاه الأزمة وجذورها وتداعياتها، مؤكدا مواقف مصر المبدئية التي تتمسك بضرورة تغليب لغة الحوار والحلول السلمية، وبذل الجهود الصادقة من أجل تحقيق ذلك.

واختتم الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين بقصر الاتحادية، «أرحب بكم مجددا، ضيفة عزيزة على مصر وأشكركم على مباحثاتنا المثمرة اليوم، وأتطلع إلى مواصلة الحوار البناء والتنسيق المستمر بيننا اتصالا بكل محاور عملنا، على تعزيز وتعميق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي على نحو يفتح على هذه الشراكة أفاقا مستقبلية رحبة للتعاون والتكامل».