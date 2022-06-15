مشارك صربي بمنحة ناصر: تعلمنا الكثير من خبرات المصريين في التكنولوجيا

تواصل أفريقي جديد من أجل استثمارالطاقات الشابة، وتدعيم الروابط المشتركة بين الشعوب، من خلال النسخة الثالثة من منحة الزعيم جمال عبد الناصر، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بهدف تعزيز دور الشباب محليا ودوليا، وفي نسختها الأولى شارك 120 شابا من 28 دولة أفريقية، بينما شهدت النسخة الثانية مشاركة 150 شابا من 41 دولة، وجاءت النسخة الثالثة، تحت شعار عدم الانحياز وحملت رسائل ودلات كبيرة.

تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وصربيا

قال أريبور صيربسكو، أحد المشاركين في منحة ناصر الدولية للقيادة من دولة صربيا، إن هناك علاقات طويلة وممتدة بين مصر وصربيا على مر التاريخ وتوطت من خلال حركة عدم الانحياز التي شاركنا بها، لافتا إلى أن منحة ناصر حدث مهم يجمع بين الشباب الاشقاء، وتضمن البرنامج عدة زيارات مهمة وملهمة ومنها زيارة قناة السويس وسوف تعمل صربيا خلال الفترة المقبلة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر.

تعلم من زملائه المصريين بعض الخبرات التكنولوجية

وأضاف «صيربسكو»، خلال حفل ختام المنحة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المسؤولين والجهات المعنية، أنه تعلم من زملائه المصريين بعض الخبرات التكنولوجية، مشيدا بأهمية الوثيقة الإعلامية التي نتجت عن برنامج المنحة للجمع بين الشباب الصحفيين في أفريقيا، لافتا إلى أهمية التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه مصر وكذلك تنمية عدة مجالات رياضية وثقافية.

ووجه «صيربسكو» الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والوفد المصري لزيارة صربيا، مجددا شكره وترحيبه للشعب المصري وحفاوة استقبالهم، مؤكدا أن صربيا تقف إلى جانب مصر في مشروعاتها وتحدياتها لتحيا مصر وأفريقيا وجميع بلاد العالم.