«معلومات الوزراء» يستعرض مهامه وخططه أمام المشاركين في «منحة ناصر»

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خلال جلسة حوارية، عُقدت صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو، مع المُشاركين في منحة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر للقيادة الدولية «الدفعة الثالثة»، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، وعقدت تحت شعار «شباب عدم الانحياز وتفعيل تعاون الجنوب جنوب»، استراتيجيات ومجالات عمل المركز وطبيعة دوره، باعتباره أحد أبرز مؤسسات الفكر وصنع القرار الرائدة محليا وإقليميا ودوليا، وذلك بمقر دار الهيئة الهندسية.

يأتي ذلك في إطار تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات لمؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة، للمُشاركين في برنامج المنحة، الذي يأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يهدف البرنامج لتأهيل 150 قياديا من شباب وفتيات دول عدم الانحياز والدول الصديقة، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 31 مايو حتى 17 يونيو الجاري.

اهتمام مصري بالقارة الأفريقية

وأشاد المركز في بيانه، بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لدول القارة الأفريقية وسعيها المستمر والمتواصل لتطوير وتعزيز علاقاتها معهم على المستويات كافة، وذلك في إطار استراتيجية ثابتة انتهجتها الدولة على مدار الأعوام الماضية، واستعادت من خلالها دورها الفاعل والمحوري في القارة السمراء.

وأوضح المركز، أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار دوره المحوري فكريا وبحثيا، باعتباره مركز فكر الحكومة المصرية، والذي يشهد ترسيخا لعهدٍ جديدٍ، تميَّز خلاله في كثير من المجالات التي أكدت دوره الرائد في منظومة دعم متخذ القرار والإتاحة المعلوماتية، والتواصل المجتمعي مع المؤسسات والجهات المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي.

وشهدت الجلسة الحوارية، اطلاع قيادات مركز المعلومات، المُشاركين، على عرض تقديمي شامل عن رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور عمله الرئيسية، وأهم الإدارات والوحدات والمراكز واللجان التابعة له، والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها في مجالات دعم القرار، وكذلك أحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره في منظومة دعم متخذ القرار في مصر.

كما شهدت الجلسة، استعراضا لدور قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمركز، واستمع خلالها المُشاركين لشرح تفصيلي عن دور القطاع ومهامه في مواجهة الأزمات والكوارث من خلال اعتماده على منظومة وطنية متكاملة على المستوى القومي ترتكز على إطار مؤسسي متكامل، وغرفة عمليات مركزية تضم ممثلين عن أجهزة وهيئات الدولة المعنية، وتتيح الاتصال المباشر بجميع الوزارات والمحافظات على مستوى الجمهورية من خلال شبكة (الفيديو كونفرانس)، وتأتي كعنصر رئيسي ضمن تكوين هذا القطاع.

نظام وطني للإنذار المبكر

ويهدف قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، إلى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية والسيناريوهات في هذا المجال، وكذلك تأسيس نظام وطني للإنذار المبكر بالأزمات قبل وقوعها، فضلا عن رفع الوعي المجتمعي لبناء ثقافة سليمة للتعامل معها.

يذكر أنّ منحة ناصر للقيادة الدولية، هي منحة دولية تنفذها وزارة الشباب والرياضة، وتأتي استكمالا لجهود الدولة المصرية في تعزيز دور الشباب محليا وإقليميا وقاريا ودوليا، من خلال تقديم الدعم والتأهيل والتدرب، وتمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم.

وتستهدف المنحة شباب وفتيات دول عدم الانحياز والدول الصديقة من صنّاع القرار في القطاع العام، وخريجي برنامج متطوعي الاتحاد الأفريقي، والقيادات التنفيذية بالقطاع الخاص، كما يشارك بالمنحة ممثلي الأفرع الوطنية لشبكة شباب حركة عدم الانحياز، ونشطاء المجتمع المدني، ورؤساء المجالس القومية للشباب، وأعضاء المجالس المحلية، وقيادات حزبية شابة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذلك الباحثين بمراكز البحوث الإستراتيجية والفكر، وأعضاء النقابات المهنية، والإعلاميين والصحفيين، ورواد الأعمال الاجتماعيين.

يذكر أنّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يعد مركز فكر الحكومة المصرية، تتمثل مهمته في دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وتبني رؤية طموحة لمصر، من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.