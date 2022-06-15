مشارك بمنحة ناصر للقيادة: مصر دولة محبة للسلام وداعمة للتنمية والبناء

قال باسم خالد، أحد المشاركين في النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة، إنه التقى بثقافات وأصدقاء جدد من مختلف أنحاء العالم بشكل يعزز من الشعور بالفخر والاعتزاز بما تملكه مصر من مقومات، مشيدا بالتطور الذي شهدته المؤسسات الأمنية في مصر وسط انتظام العمل بالمشروعات القومية المبهرة، متابعا: «ما رأيناه خلال فعاليات المنحة كان دليلا واضحا على رؤية وتوجه الدولة المصرية نحو مزيد من التعاون والصداقات ويثبت أن مصر دولة محبة للسلام داعمة للتنمية ومتطلعة للاستقرار وقوية أبية تدعم الضعفاء وتساند الأصدقاء وتساعدهم في البناء وتتصدى لأي عداء».

جمال عبدالناصر كان رمزا للعدل والحرية

وأضاف «خالد»، خلال حفل ختام المنحة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المسؤولين والجهات المعنية والسفراء وممثلي الدول الأجنبية، أن الزعيم جمال عبدالناصر كان رمزا للعدل والحرية والاستقلال والوطنية، «نحن هنا لنأخذ عبرة من الماضي ونعدم أواصر الماضي ونحييه».

منحة ناصر للقيادة تجربة رائعة

ولفت إلى أن منحة ناصر للقيادة تجربة رائعة مكنت من بناء صداقات وعلاقات طيبة واستعراض أهم ملامح الحضارة المصرية وتجربتها التنموية الفريدة ومستقبلها المشرق، والتعرف على حركة عدم الانحياز وسبل تنمية التعاون الدولي بين أعضائها بشكل عملي ونظري.

وأشار «خالد» إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم للعالم أجمع نموذجا يحتذى به في القيادة والتنمية، موجها له الشكر والتقدير على رعايته لمنحة ناصر للقيادة الدولية.